МИД РФ анонсировал проведение детского "Интервидения" в 2027 году

Министерство иностранных дел РФ планирует проведение детского конкурса "Интервидение" в 2027 году. Александр Алимов подтвердил, что проект обладает большим потенциалом, но место проведения пока не определено.
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