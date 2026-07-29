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Пятый канал

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Командир ВСУ заставлял боевиков строить его дом в Одесской области

Командир ВСУ заставлял боевиков строить его дом в Одесской области

Командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько месяцев использовал подчиненных для строительства собственного дома в Одесской области, отвлекая их от выполнения служебных задач.

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