Командир ВСУ заставлял боевиков строить его дом в Одесской области

Командир одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько месяцев использовал подчиненных для строительства собственного дома в Одесской области, отвлекая их от выполнения служебных задач.
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