НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Тарханов о матче «Крылья» – «Спартак»: «Самарцы не будут отходить от своей игры, она им приносит результат. Не знаю, что предложит Абаскаль. Возможно, контрпрессинг»

Тарханов о матче «Крылья» – «Спартак»: «Самарцы не будут отходить от своей игры, она им приносит результат. Не знаю, что предложит Абаскаль. Возможно, контрпрессинг»

Команды сыграют в воскресенье в рамках 10-го тура Мир РПЛ. «Игроки «Крыльев» хорошо технически оснащены, умело владеют мячом, умеют его контролировать, прибавили в обороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх