Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Баллы за городские проекты можно направить на помощь пострадавшим в «Крокусе» Организаторы инициативы «Миллион призов» призвали жителей Москвы воспользоваться накопленными баллами, заработанными на участии в городских проектах, для оказания помощи пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.