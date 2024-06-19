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Nvidia стала самой дорогой в мире компанией. Ей удалось обогнать даже Microsoft

Nvidia стала самой дорогой в мире компанией. Ей удалось обогнать даже Microsoft

Рыночная стоимость американского производителя чипов Nvidia выросла до рекордного максимума и стала крупнейшей среди всех публичных компаний в миреКак сообщает РБК, Nvidia заняла первое место в списке самых доростоящих публичных компаний мира.

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