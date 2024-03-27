На мужа экс-директора «Новой Голландии» возбудили дело об оправдании терроризма из-за постов о трагедии в «Крокусе»

Сейчас Николай Конашенок отбывает 14 суток ареста за мелкое хулиганствоУправление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Николая Конашенка, мужа экс-директора общественного пространства «Новая Голландия», за публикации о нападении на «Крокус Сити Холл».
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