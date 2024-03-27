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  • Юрий Зубрин
    Вот что у них на уме?В Нижнем Новгород...
  • Вад Кук
    Бздит что мы сейчас повысылаем эту черноту мигрантскую вот и старается показать что он не причёмПрезидент Таджики...
  • Боцман
    Могли и подарить по ноутбуку, дети не из богатых семей. А стоят они не малые денежки, сами себе не смогут их купить.Спасшим людей во ...

На мужа экс-директора «Новой Голландии» возбудили дело об оправдании терроризма из-за постов о трагедии в «Крокусе»

На мужа экс-директора «Новой Голландии» возбудили дело об оправдании терроризма из-за постов о трагедии в «Крокусе»

Сейчас Николай Конашенок отбывает 14 суток ареста за мелкое хулиганствоУправление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Николая Конашенка, мужа экс-директора общественного пространства «Новая Голландия», за публикации о нападении на «Крокус Сити Холл».

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