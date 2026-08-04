Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

AJL: в мертвой галактике возрастом 11 миллиардов лет найден источник радиовсплесков

AJL: в мертвой галактике возрастом 11 миллиардов лет найден источник радиовсплесков

Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые проследили происхождение быстрого радиовсплеска до окраины древней "мертвой" эллиптической галактики — среды, ранее не связывавшейся с этим явлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии