Глава СК России поручил провести процессуальную проверку в отношении бывшего сотрудника регионального управления Следственного комитета

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о приговоре в отношении бывшего сотрудника дорожно-патрульной службы МВД, признанного виновным в превышении должностных полномочий при задержании сотрудника следственного управления СК России по Республике Башкортостан, заподозренного в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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