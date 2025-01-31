Глава СК России поручил провести процессуальную проверку в отношении бывшего сотрудника регионального управления Следственного комитета

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о приговоре в отношении бывшего сотрудника дорожно-патрульной службы МВД, признанного виновным в превышении должностных полномочий при задержании сотрудника следственного управления СК России по Республике Башкортостан, заподозренного в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.