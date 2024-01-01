ВС РФ нанесли удар по местам базирования самолетов‑носителей ракет Storm Shadow

РИАМО - 1 янв. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам расположения самолетов-носителей ракет Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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