WP: США все активнее настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ

Белый дом все больше настаивает на передаче Украине замороженных активов Российской Федерации, активизируя усилия, чтобы подтолкнуть западные правительства к использованию миллиардов долларов из средств российского Центробанка.
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