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Парламентская газета

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Катар в 2024 году посетили 80 тысяч российских туристов

Катар в 2024 году посетили 80 тысяч российских туристов

Катар в минувшем году посетили около 80 тысяч российских туристов. Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел ближневосточного государства Маджид Аль-Ансари, слова которого приводит RT.

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