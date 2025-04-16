Катар в 2024 году посетили 80 тысяч российских туристов

Катар в минувшем году посетили около 80 тысяч российских туристов. Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел ближневосточного государства Маджид Аль-Ансари, слова которого приводит RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии