На подходе шестая колонна

СО Сергей О В соц сетях опять стали появляться в ок например может и к лучшему а то затаились суки сейчас проявятся куда деваться подачки надо отрабатывать

Л Людмила Они стараются, но и мы стали другими, более сплочеными и понимающими, у нас теперь есть защита, наши воины с СВО.