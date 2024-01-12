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На подходе шестая колонна

На подходе шестая колонна

Вчера Сергей Нарышкин рассказал американцам и британцам, что наша Служба внешней разведки прекрасно осведомлена об их планах организовать Майдан в России во время президентских выборов.

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Комментарии
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СО
Сергей О
В соц сетях опять стали появляться в ок например может и к лучшему а то затаились суки сейчас проявятся куда деваться подачки надо отрабатывать
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19 час.
Л
Людмила
Они стараются, но и мы стали другими, более сплочеными и понимающими, у нас теперь есть защита, наши воины с СВО.
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Что толку от того что он знает? Ровно ноль.
Ответить
12 час.

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