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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда торак сафка бастыру планы 17 процентка үтәлгән

Татарстанда торак сафка бастыру планы 17 процентка үтәлгән

Татарстанда 552 мең квадрат метр торак сафка бастырылган. Бу – планның 17 проценты, дип белдерде ТР төзелеш, архитектура һәм ТКХ министры Марат Айзатуллин республика Хөкүмәте йортында ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә.

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