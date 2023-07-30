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Rugby Championship. 3-й тур. ЮАР обыграла Аргентину, Австралия уступила Новой Зеландии

Rugby Championship 3-й тур ЮАР – Аргентина – 22:21 (15:9) Австралия – Новая Зеландия – 7:38 (7:19) Турнирное положение: Новая Зеландия – 14 очков (3 игры), ЮАР – 9 (3), Аргентина – 5 (3), Австралия – 1 (3).

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