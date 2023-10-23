Новая модель мировой экономики: о чем договорились на саммите в Пекине

РИА Новости/Григорий Сысоев Важный момент, о котором забывают многие западные политики, когда в угоду конъектуре рушат экономические связи: торговля во все времена была локомотивом не только и не столько экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии