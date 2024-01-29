Кандидат в президенты Малинкович сдал документы и подписи в ЦИК

Решение о его регистрации примут в течение десяти дней Центральная избирательная комиссия 28 января приняла у лидера партии "Коммунисты России" и депутата Алтайского Заксобрания Сергея Малинковича документы для регистрации в качестве кандидата в президенты страны.
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