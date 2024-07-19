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Тестовые матчи. Тонга сыграет с Испанией, Новая Зеландия встретится с Фиджи, Австралия против Грузии, другие встречи

Тестовые матчи 19 июля  Тонга – Испания – 5.30 Редс (Австралия) – Уэльс – 12.55 20 июля Новая Зеландия – Фиджи – 5.

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