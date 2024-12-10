США согласовали Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от активов РФ

Выдача кредита в размере $20 млрд (2 трлн руб.) с погашением за счет доходов от замороженных российских активов одобрена Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, 10 декабря сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
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