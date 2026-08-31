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Dexter: How Every Main Character Dies In The Series

Dexter: How Every Main Character Dies In The Series

The Dexter franchise is all about the kills and thrills. Here is how every main character in the original series meets their end.

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