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Смехотерапия
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Тот, кто прилепил медаль "За фейк"-невозможный душевный уродец..
Зверь из сердца м...
Андрей Баканин
Фейк, достойный того, чтобы быть правдой.
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Yvan
Тот, кто прилепил медаль "За фейк" - просто дурак, мне его искренне жаль.
Зверь из сердца м...
Смехотерапия
Кошарики :)
.
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