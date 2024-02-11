Анатолий Исаченко: инвестиции - основа развития регионов и за это будет особый спрос.

Заседание Могилевского областного исполнительного комитета об итогах социально-экономического развития и исполнении бюджета области за 2023 год провел сегодня председатель облисполкома Анатолий Исаченко .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии