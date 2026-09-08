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В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. По данным Гидрометцентра, в ночь на среду, 9 сентября, и утром местами в Подмосковье температура может опуститься до минус одного градуса.

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