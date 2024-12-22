В Краснодарском крае открылся новый скоростной участок трассы А-289, сообщают СМИ

В Краснодарском крае открылся новый скоростной участок трассы А-289, сообщают СМИОчевидцы рассказали, что открылся новый скоростной участок трассы А-289, соединяющий через трассу М4 «Дон» с Крымским мостом.
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