6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал

Владимир Алтайцев Вы, фашистский Запад вместе с США сами дали Украине всё, чтобы она могла безболезненно начать военные действия против России. Так что, призналась ты, мразь бандеровская..

АС Андрей Сердюк Генрих, что там ГВМУ? В ноябре 2010г. было уничтожено ГУБПиСВ ВС РФ... То есть боевая подготовка (как смысловое содержание повседневной деятельности войск) и служба войск (как способ и регламент организации) остались без единой системы управления и контроля. Была упразднена должность ПЗМО.