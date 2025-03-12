Получив от Союза лучшую в Европе армию, Киев разгромил ее за считанные годы О нынешнем состоянии ВСУ судить довольно сложно, во-первых, из-за недостатка информации, во-вторых, из-за многочисленных мифов, сопровождающих данную тему.
6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вы, фашистский Запад вместе с США сами дали Украине всё, чтобы она могла безболезненно начать военные действия против России. Так что, призналась ты, мразь бандеровская..
Ответить
12 час.
АС
Андрей Сердюк
Генрих, что там ГВМУ? В ноябре 2010г. было уничтожено ГУБПиСВ ВС РФ... То есть боевая подготовка (как смысловое содержание повседневной деятельности войск) и служба войск (как способ и регламент организации) остались без единой системы управления и контроля. Была упразднена должность ПЗМО.
Ответить
11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ГЛУПЕЙШИЙ ПРИНЦИП "МЫ-НЕ ТАКИЕ" БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ НАС ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ПОВСЮДУ !!! ДОЛЖЕН БЫЛ ИЗБРАН ДРУГОЙ (В ОТНОШЕНИИ ХОХЛЯНДИИ) ВМЭРЛА, ТАК ВМЭРЛА !!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии