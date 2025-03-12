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6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал

6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал

Получив от Союза лучшую в Европе армию, Киев разгромил ее за считанные годы О нынешнем состоянии ВСУ судить довольно сложно, во-первых, из-за недостатка информации, во-вторых, из-за многочисленных мифов, сопровождающих данную тему.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы, фашистский  Запад  вместе  с  США сами дали Украине всё, чтобы она могла безболезненно начать военные действия против  России. Так что, призналась ты, мразь бандеровская..
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12 час.
АС
Андрей Сердюк
Генрих, что там ГВМУ? В ноябре 2010г. было уничтожено ГУБПиСВ ВС РФ... То есть боевая подготовка (как смысловое содержание повседневной деятельности войск) и служба войск (как способ и регламент организации) остались без единой системы управления и контроля. Была упразднена должность ПЗМО.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ГЛУПЕЙШИЙ ПРИНЦИП &quot;МЫ-НЕ ТАКИЕ&quot; БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ НАС ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ПОВСЮДУ !!! ДОЛЖЕН БЫЛ ИЗБРАН ДРУГОЙ (В ОТНОШЕНИИ ХОХЛЯНДИИ) ВМЭРЛА, ТАК ВМЭРЛА !!
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7 час.
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