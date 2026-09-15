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Медицина 2.0

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Названы самые страдающие от гриппа профессии

Названы самые страдающие от гриппа профессии

Сотрудники магазинов, общепита и подобных сфер из-за постоянного контакта с большим количеством людей находятся в группе риска при эпидемии гриппа, поэтому врачи призывают их прививаться от него.

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