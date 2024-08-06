Подрядчик начал благоустройство территории у нового здания правительства в ЯНАО

Подрядчик приступил к благоустройству территории возле нового здания для правительства ЯНАО. Работы планируется завершить к концу строительного сезона, сообщил департамент по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС».
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