Захар Прилепин встретился с кадетами и юнармейцами Барнаула

Генетический код россиян и богатое наследие предков. Об этом, а также о любви к Родине с барнаульскими школьниками поговорил известный писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин.
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