МЧС России ищет туриста с Камчатки, пропавшего 20 сентября

Спасатели МЧС России обследуют маршрут туриста из Израиля на Камчатке, который не вышел на связь после похода.
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