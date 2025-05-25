Политолог рассказал, что на Украине открылся второй фронт

РИА Новости/Владимир Трефилов У правящей элиты Украины сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба, заявил политолог Александр Дудчак, комментируя новости об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
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