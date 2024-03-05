Камилу Валиеву не хотят выпускать на лед, заявила Татьяна Тарасова

Фигуристка Камила Валиева сообщила, что готовит свое шоу. Российские фигуристы Камила Валиева, Евгения Медведева, Аделина Сотникова и Марк Кондратюк провели встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, который проходит с 1 по 7 марта.