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Царьград

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Большая группа солдат ВСУ попала в котёл на краснолиманском направлении

Большая группа солдат ВСУ попала в котёл на краснолиманском направлении

Группа противника оказалась в окружении в районе села Терны.По данным представителей ВС России группа ВСУ, численность в несколько взводов, оказалась в окружении на краснолиманском направлении, в районе села Терны.

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