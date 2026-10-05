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Царьград

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Назван размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году. Кто получит

Назван размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году. Кто получит

Раскрыто, сколько в среднем получат граждане России, имеющие право на срочную пенсионную выплату в 2027 году.

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