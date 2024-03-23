Кадыров: бойцы полка «Ахмат» захватили террористов вместе с ФСБ

РИАМО - 23 мар. Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану границы России с Украиной бойцы полка «Ахмат» Минобороны вместе с ЦСН ФСБ задержали четверых террористов, который участвовали в расстреле людей в Crocus City Hall в Красногорске, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.