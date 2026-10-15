✔️ Благоустройство набережной завершили в Феодосии Там обновили спуски к морю, очистили ограждение, поменяли облицовку клумб, а также установили скамейки, перголы и освещение.
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