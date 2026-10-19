В Лос-Анджелесе прошло грандиозное ежегодное шоу бренда нижнего белья Victoria's Secret. В числе прочих моделей и "ангелов" на подиум вышла 40-летняя российская супермодель Ирина Шейк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Елена Товстик вст...
- "Следующий шаг — ...
- Владимир Познер, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым