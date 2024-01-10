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Глава Сосковского района Роман Силкин отправился с гуманитарным грузом в зону СВО

Глава Сосковского района Роман Силкин отправился с гуманитарным грузом в зону СВО

Сосковский район подготовил очередную гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Посылку, собранную общими усилиями жителей и бизнеса Сосковского района, сегодня, 10 января, в зону СВО доставит глава района Роман Силкин.

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