Глава Сосковского района Роман Силкин отправился с гуманитарным грузом в зону СВО

Сосковский район подготовил очередную гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Посылку, собранную общими усилиями жителей и бизнеса Сосковского района, сегодня, 10 января, в зону СВО доставит глава района Роман Силкин.
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