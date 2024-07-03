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Соболенко, Жабер, Касаткина и еще пять россиянок сыграют в Вашингтоне на одной неделе с Олимпиадой

Соболенко, Жабер, Касаткина и еще пять россиянок сыграют в Вашингтоне на одной неделе с Олимпиадой

Опубликована заявка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который пройдет c 29 июля по 4 августа. На одной неделе с Олимпиадой на турнире WTA планируют сыграть: Арина Соболенко (2);  Онс Жабер (10);  Дарья Касаткина (12); Мэдисон Киз (13);  Людмила Самсонова (15); Виктория Азаренко (16);  Анна Калинская (18);  Анастасия Павлюченкова (28).

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