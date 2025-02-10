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Небензя заявил об отсутствии "конкретных сигналов" от США по украинскому конфликту

Небензя заявил об отсутствии "конкретных сигналов" от США по украинскому конфликту

Россия наблюдает за позицией президента США Дональда Трампа и его администрации по украинскому вопросу, но "конкретных сигналов" для возобновления контактов в настоящее время не получала, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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