О зверях и людях на войне и в тылу...

Поговорили в эфире насчёт происходящего в зоне СВО с Эдгаром Запашным и его коллегой и боевым товарищем из ЛНР, Владиславом Гончаровым - в мирные годы укротителем львов.
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