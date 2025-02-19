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Марочко: из-за холодной погоды в ВСУ возросли санитарные потери

Марочко: из-за холодной погоды в ВСУ возросли санитарные потери

В рядах украинской армии возросли санитарные потери из-за холодной погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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