8 августа исполняется 15 лет нападению Грузии на Южную Осетию. В этот день в 2008 году Грузия начала обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала, после чего президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру.