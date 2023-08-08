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15 лет нападению Грузии на Южную Осетию

8 августа исполняется 15 лет нападению Грузии на Южную Осетию.  В этот день в 2008 году Грузия начала обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала, после чего президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру.

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