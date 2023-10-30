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ЭХО РАЙОНА

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Спектакль «Гроза» покажут на экране в ЦМД «Рязанский»

Центр московского долголетия «Рязанский» приглашает 31 октября жителей старшего возраста на встречу клуба «Театр на экране» для просмотра видеопостановки спектакля «Гроза» по одноимённому произведению Островского.

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