Спектакль «Гроза» покажут на экране в ЦМД «Рязанский»

Центр московского долголетия «Рязанский» приглашает 31 октября жителей старшего возраста на встречу клуба «Театр на экране» для просмотра видеопостановки спектакля «Гроза» по одноимённому произведению Островского.
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