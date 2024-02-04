Еврейский русофоб и педофил получил по заслугам На днях пришла добрая, просто праздничная весть: еврейскому подонку Борису Шпигелю дали 11 лет строго режима! Конечно, адвокаты будут обжаловать, но уж едва ли его теперь совсем оправдают.
Русофоб и педофил получил по заслугам
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Фуууууууу. Даже что-то писать противно.
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Настоящая жидовская свинья...
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1 час.
Zxc321 Шаинский
Так работал на Моссад, или наверняка работал? Следствие работало или делало вид и ждало денег?😃
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49 мин.
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