Что приготовить в жару кроме окрошки? Это полезное блюдо сделать проще простого

Жару все переносят по-разному, но обычно в летний зной у многих нет особого аппетита. А есть все равно что-то надо, ведь с потом наш организм усиленно теряет не только жидкость, но и необходимые нам витамины, микроэлементы, соли, аминокислоты.
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