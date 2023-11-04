Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Данилов, ты дурак?

Данилов, ты дурак?

Глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Данилов отреагировал на высказывание Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, который ранее заявил о готовности России к «постконфликтному урегулированию» украинского кризиса.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Лучше бы этот ветеринар коров осеменял, а не рот открывал, а то его самого в это отверстие осеменят.
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5 час.
Житель Империи
Сегодня был репортаж «с фронта», там военный корреспондент говорил, что «Тосочка» стреляет на 20 км. И я почему-то ему верю.
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Данилов на фоне дерусификации перестал понимать смысл сказанного Русским языком!
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4 час.

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