Китай запустил программу борьбы с нелегальными новостными онлайн-сервисами

Канцелярия Центральной комиссии Китая по делам киберпространства запустила трехмесячную специальную кампанию по упорядочиванию новостных информационных услуг в интернете и устранению незаконных действий в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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