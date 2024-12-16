Дима открыл нам глаза

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Комментарии
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Владимир Евдокимов
Ну и хряк вонючий
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6 час.
АК
Александр Кутуев
Эта морда, между прочим, может служить лекарством. Если кто-то съел или выпил что-то не то, какую-то отраву, то стоит только показать ему эту харю и тут же наступит облегчение! Рвотный рефлекс - лучшее лекарство от ядов! В том числе от наших либерастов!
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4 час.
Валерий Цымбулов
какая то белиберда с потугой на сатиру
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1 час.

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