Дима открыл нам глаза

АК

Александр Кутуев

Эта морда, между прочим, может служить лекарством. Если кто-то съел или выпил что-то не то, какую-то отраву, то стоит только показать ему эту харю и тут же наступит облегчение! Рвотный рефлекс - лучшее лекарство от ядов! В том числе от наших либерастов!