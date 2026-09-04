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SPLETNIK

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Вера Брежнева показала, как провела это лето

Вера Брежнева показала, как провела это лето

44-летняя Вера Брежнева показала, как провела это лето. В своих соцсетях певица опубликовала подборку фотографий, которую подписала: "Спасибо тебе, моё 44-е лето".

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