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13 фильмов, снимавшихся без окончательного сценария

13 фильмов, снимавшихся без окончательного сценария

Создание кино — процесс долгий, кропотливый и обычно тщательно спланированный. Однако нет правил без исключений — некоторые картины запускаются в производство не только недоукомплектованными актерами, но и не имеющими окончательного сценария.

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