Трамп пожаловался на бессонницу из-за Украины

У президента США Дональда Трампа начались проблемы со сном из-за конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с ведущими спонсорами в штате Флорида, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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